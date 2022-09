1/14 foto da Twitter @HRC_MotoGP

IL RISCALDAMENTO - Martedì 6 settembre 2022 Marc Marquez si presenta intorno alle 8 al circuito di Misano per prepararsi fisicamente al ritorno in pista con un po' di riscaldamento. Sono passati esattamente 100 giorni dalla sua ultima volta in sella a una MotoGP, era il 29 maggio 2022, data del GP del Mugello. In mezzo la quarta operazione all'omero del braccio destro, subita il 2 giugno nella Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota