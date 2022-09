In corso la seconda giornata di test ufficiali a Misano. Si gira fino alle 18, presenti tutti i team della top class. Ieri il più veloce è stato Pecco Bagnaia, che ha lavorato sulla moto numero 2 per ritrovare il feeling perduto. Ritorno positivo per Marquez, oggi chiamato a un altro step. Yamaha guarda al 2023 con il primo protototipo del nuovo motore. Segui la giornata in diretta con aggiornamenti su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it

TEST MISANO, TUTTE LE NOVITA'