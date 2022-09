Primo tempo in Supersport per Debise, poi Caricasulo e Aegerter. Baldassarri cade senza conseguenze. Steeman in testa nella 300

In una giornata di pioggia intermittente, la Supersport inizia il suo weekend di Magny-Cours parlando francese anche nella classifica. Valentin Debise ha infatti siglato il primo tempo in 1’41”776 su pista andata asciugandosi, dopo il bagnato di una FP1 interlocutoria. Il pilota di GMT94 ha preceduto Federico Caricasulo su Ducati e il leader di campionato Dominique Aegerter su Yamaha. Ottimo quarto crono per Adrian Huertas davanti a Nicolò Bluega e Jules Cluzel, il quale ha annunciato il suo ritiro a fine stagione. Nessun altro italiano in top-10, con Raffaele De Rosa dodicesimo seguito da Stefano Manzi e con Yari Montella quindicesimo. Solo ventisettesimo Lorenzo Baldassarri a causa di una caduta che ha limitato il suo numero di giri.