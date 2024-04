"Una delle più belle gare che abbia mai visto in MotoGP, probabilmente la più bella. Pecco ha dimostrato ancora una volta di essere un campione". Il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, commenta così a Sky il trionfo di Bagnaia a Jerez. Poi sul mercato piloti e la scelta per il 2025 (in corsa ci sono Martin, Bastianini e Marquez): "Comunque vada toccherà dire 'no' a qualche pilota importante. Mi tremano le gambe solo al pensiero di doverla prendere questa decisione". Nel VIDEO l'intervista integrale