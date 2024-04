Archiviato il Gran Premio di Spagna con lo splendido trionfo di Bagnaia, la MotoGP resta a Jerez per una giornata di test ufficiali: otto ore, dalle 10 alle 18, a disposizione delle case per provare diverse novità in vista dei prossimi appuntamenti del Mondiale. Su skysport.it aggiornamenti in tempo reale con foto, video e curiosità con il nostro liveblog, su Sky Sport 24 previsti collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso a partire dalle ore 12

La MotoGP non si ferma mai e dopo il Gran Premio della Spagna vinto da Pecco Bagnaia dopo l'epico duello con Marquez, torna subito in pista sul circuito di Jerez per un lunedì 29 aprile all'insegna dei test ufficiali. Otto ore di lavoro, dalle 10 alle 18, fondamentali per tutte le case per provare novità tecniche o per effettuare ulteriori verifiche su pezzi che non hanno funzionato come ci si sarebbe aspettato in questo inizio di Mondiale.