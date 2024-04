Valentino Rossi ha commentato la gara di Jerez a Sky Sport: "Mi sono divertito. Pecco è stato incredibile fin dal primo giro, è stato il più forte di tutti. Bravo a far capire a Marquez che sarebbe stata dura, se si può dare 10 in una gara questo è il caso. Siamo molto contenti anche per Bez, sento molta responsabilità nei suoi confronti". E poi il siparietto tra campioni del mondo in diretta su Zona Rossa nel post gara... GLI HIGHLIGHTS DI JEREZ - LA CLASSIFICA

"Mi sono divertito. Pecco è stato incredibile fin dal primo giro, è stato il più forte di tutti", ha commentato Valentino Rossi su Sky Sport al termine del Gp di Jerez trionfato da Bagnaia davanti a Marquez e Bezzecchi. "È partito convinto e ha fatto tutto bene: non ha mollato anche se Martin era caduto, è stato bravo a far capire a Marquez che sarebbe stata dura. Se si può dare 10 in una gara questo è il caso. Siamo molto contenti anche per Bez, è stato bravissimo dopo un inizio di stagione difficile"

Il siparietto Rossi-Bagnaia in Zona Rossa Rossi e Bagnaia si sono resi protagonisti anche di un bel siparietto durante Zona Rossa su Sky Sport. "Ciao Pecco, volevo dirti che da oggi sarò in debito con te per tutta la vita, non so se riuscirò a fare qualcosa di bello come hai fatto te oggi", ha commentato Rossi. Bella anche la risposta del pilota Ducati: "Secondo me hai già dato, quindi va bene così, siamo pari".

"Gran responsabilità nei confronti di Bezzecchi" Rossi ha parlato anche di Bezzecchi: "Siamo molto contenti per Bez. Ho una bella responsabilità in questa cosa perché ho convinto Marco a rimanere con noi e di correre con la GP23, lui ci ha creduto. Questa moto sembra un po' più complicata da mettere a posto e da guidare, l'inizio della stagione è stato difficile. Lo sapevo che senza mollare, lavorando bene insieme al team, Bez ha un grande potenziale. Oggi è stato bellissimo ed è stato un podio molto importante, prima per lui e poi per il nostro team".