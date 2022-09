Durante le qualifiche della Moto3, Adrián Fernández è stato bloccato dall'ostruzione di due meccanici dello Sterilgarda Max Racing al momento dell’uscita dal box. Il pilota stava aspettando il gancio buono per il gioco delle scie, comportamento che evidentemente non è stato apprezzato. Immediate le scuse di Biaggi: "È inaccettabile, si tratta di un'azione non richiesta dal nostro team, pericolosa, che non può essere in alcun modo giustificata: i responsabili saranno adeguatamente puniti"

IL VIDEO DEL "PLACCAGGIO"