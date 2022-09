MOTORLAND

Quattro moto italiane davanti a tutti al termine delle qualifiche di Aragon. Pole a Bagnaia, che firma anche il record della pista. Alle sue spalle ci sono il suo attuale compagno di box Miller (2°), e il suo futuro compagno in Ducati, ovvero Bastianini (3°). L'Aprilia di Espargaró scatterà dalla 4^ casella. Quartararo in 6^ posizione, Marquez è 13°. La gara in diretta domani alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Ecco la griglia di partenza HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE