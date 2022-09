Più che l’aria di casa, l’aria di famiglia. Curiosamente la prima pole di giornata, in Moto 3, è di un giapponese che vive da anni in Romagna . Ma aver ritrovato i genitori nella trasferta di Motegi, può aver dato una spinta in più a Tatsu Suzuki . La miglior qualifica di quest’anno, nel giorno del suo compleanno ("è solo sabato, vediamo di finire la domenica con la stessa posizione", il suo commento), per il compagno di squadra di Dennis Foggia , finito nella fila alle sue spalle con il quinto posto . La pioggia non è stata finora la sua condizione preferita, quindi è un buon risultato, segno di una crescita a cui manca solo la conferma in gara (domenica potrebbe però esserci il sole).

La sfida per il Mondiale Guevara-Garcia

Scintille in piste tra i due compagni di squadra, Garcia e il leader del mondiale Guevara. Un incrocio di traiettorie a bassa velocità ha scatenato sguardi in tralice e gesti eloquenti. Il secondo in classifica s’è preso una piccola rivincita, rifilando quattro decimi al rivale, nonostante una scivolata a due minuti dal termine. Guevara si è accomodato in terza fila col il nono tempo ma i 33 punti di vantaggio su Sergio gli assicurano un certo agio per la gara. "Non mi trovavo bene sulla moto, poca confidenza con la pioggia, ma la pista è bellissima", ha spiegato Izan che conta su condizioni meteo migliori per domenica. Pronostico aperto quindi per la gara su cui qualche pensierino lo sta facendo anche Auymu Sasaki che scatta dal quarto posto, davanti al pubblico di casa, e in classifica minaccia il terzo posto di Foggia staccato di soli 13 lunghezze. Chance anche per Andrea Migno tornato in seconda fila, con il sesto tempo, dopo una serie di prestazioni negative (tre zeri nelle ultime tre gare) e per Riccardo Rossi che ha agguantato un promettente settimo posto in griglia, davanti a Dennis Oncu. Caduto Munoz, in difficoltà Moreira sul bagnato finito insieme allo spagnolo in sesta fila con il sedicesimo tempo, la sorpresa del sabato giapponese è il diciottenne inglese Scott Odgeon capace di agguantare la seconda posizione. Nonostante la pista bagnata non è invece emerso McPhee (dodicesimo) e si è difeso un po’ meglio Dennis Oncu, che però non è andato oltre l’ottavo posto. In difficoltà Stefano Nepa, relegato in penultima fila da dove partirà dalla venticinquesima casella.