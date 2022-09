Bagnaia è molto soddisfatto della suo 2° posto al termine delle prove libere del GP Thailandia: "Siamo riusciti a risolvere tanti problemi che avevamo riscontrato a Motegi. Questo mi rende molto felice. Abbiamo analizzato tutto e abbiamo capito dove migliorare. Le cose che abbiamo compreso qui a Buriram sull’asciutto ci aiuteranno anche sul bagnato, perché il problema era lo stesso: siamo tornati dove dovevamo essere già in Giappone". Il GP Thailandia è in diretta domenica alle 10 su Sky GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE Condividi

Ti sei trovato bene sia sul passo sia sul giro secco? "Sono molto contento per queste prove libere. Avendo avuto due turni di fila sull’asciutto, siamo riusciti a risolvere tanti problemi che avevamo riscontrato a Motegi. Questo mi rende molto felice. Il passo è buono, dobbiamo continuare così, anche se nei prossimi giorni sarà dura avere altre sessioni sull’asciutto. Abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo portato le gomme a 20 giri. Ma la cosa più importante è aver capito cosa non ha funzionato in Giappone"

Quali risposte vi ha dato questa prima giornata di lavoro in Thailandia? Quali problemi avere risolto rispetto a Motegi? "Sull’asciutto in Giappone ho avuto molte difficoltà in gara, perdevo tantissimo in trazione sugli altri piloti, dalla Yamaha alla Honda, e non capivo perché, non riuscivo a fare neanche un sorpasso. Adesso abbiamo analizzato tutto e fare delle prove per capire cosa migliorare, siamo riusciti a risolvere questo problema, che viene fuori nelle piste dove il consumo è più alto"

Avete già una soluzione anche per i problemi che hai avuto in Giappone sul bagnato? "Le cose che abbiamo capito qui a Buriram sull’asciutto ci aiuteranno anche sul bagnato, perché il problema era lo stesso. Sarebbe importante fare un turno sul bagnato sabato, in modo da provare diverse soluzioni prima della gara. Questi due primi turni di prove sono stati fondamentali per me, siamo tornati dove dovevamo essere già in Giappone"