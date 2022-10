Superbike, Bautista piega Razgatlioglu in Gara 2

Rea di nuovo terzo

Nella gara sprint Toprak Razgatlioglu ha fatto la voce grossa replicando il successo di Gara 1, poi in Gara 2 ha cercato di stare con Bautista perdendo contatto solo negli ultimissimi giri. Il turco lima quindi tre punti dal suo distacco in classifica, ma resta lontano (a meno cinquantasei). Peggio va a Jonathan Rea, che pur spremendo al cento per cento se stesso e la Kawasaki si ferma a tre terzi posti. In tutte e tre le gare il Cannibale ha sofferto tanto non appena la gomma ha iniziato a calare dopo i primi giri.