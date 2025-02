Sbk, Bulega vince gara 1 in Australia. 4° Petrucci

Nicolò Bulega parte come meglio non poteva, strappando la prima pole della stagione e vincendo gara 1 davanti a Toprak Razgatlioglu e ad Alvaro Bautista. Quarto Petrucci, sesto invece Iannone. Domenica appuntamento con la superpole race alle 3.00 e con gara 2 alle 6.00. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW LO SPECIALE SUPERBIKE

La Superbike 2025 si apre nel segno di Nicolò Bulega. Il pilota italiano domina a Phillip Island e vince gara 1 del round in Australia. Un sabato, o meglio un inizio di weekend, da incorniciare per Bulega, primo anche nelle libere del venerdì e nella superpole del sabato. Subito dopo, per completare il podio, ci sono Toprak Razgatlioglu, che conferma la seconda posizione conquistata nella superpole, e l'altra Ducati di Alvaro Bautista.

Chi va vicino al podio è Danilo Petrucci. L'azzurro del team Barni chiude in quarta posizione, davanti a Scott Redding e ad Andrea Iannone. Inizio sfortunato per il 35enne del team Go Eleven. Partito in terza posizione, il pilota italiano si era messo alle spalle di Bulega ma ha pagato alcuni problemi in frenata nei primissimi giri e ha chiuso gara 1 in sesta piazza.

Gli altri italiani Oltre a Bulega, Petrucci e Iannone, tra gli italiani c'è Andrea Locatelli, che chiude settimo davanti ad Axel Bassani, nono con la sua Bimota dopo esser partito dalla quattordicesima casella. Out, invece, Yari Montella a seguito di una caduta in curva 1.

Lecuona cade in superpole, weekend finito Non presente nell'ordine d'arrivo Iker Lecuona. Il pilota della Honda è caduto in curva 9 nel corso della superpole e non prenderà parte alle restanti gare del weekend. Lo spagnolo sarà dunque il secondo assente del primo fine settimana stagionale, dopo l'indisponibilità di Jonathan Rea (Yamaha), out a seguito di una caduta di lunedì scorso, nel primo giorno di test a Phillip Island. Approfondimento Rea cade nei test, salta il round in Australia

I risultati di gara 1