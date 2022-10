Enea Bastianini cerca di trattenere la rabbia dopo il 15° posto in qualifica a Phillip Island, condizionato da un impedimento provocato da Oliveira: "Mi ha ostacolato. Sono arrabbiamo, ma so che è controproducente. Sto faticando, ma ci stiamo avvicinando e in gara spero di fare bene". Il portoghese è stato penalizzato: 3 posizioni in griglia e long lap penalty. La gara alle 5 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Di seguito la griglia di partenza

"Ovviamente Oliveira mi ha ostacolato , ho perso tempo. Ma arrabbiarsi è controproduc ente. Sono arrabbiato sinceramente ma cerco di trattenermi . Oliveira aveva anche provato la partenza nel giro prima, ha provocato lui la bandiera gialla. Già questo è un weekend in cui faccio fatica , la moto in uscita di curva è molto strana. Stiamo venendo fuori e ci stiamo avvicinando, per la gara dovremmo essere a posto. Dobbiamo rimboccarci le maniche. Phillip Island non è una pista in cui sono stato particolarmente veloce, ma accuso dei movimenti e faccio fatica . Dobbiamo lavorare negli ingressi nei curvoni, magari dipende anche dalla gomma perchè con le Hard mi sono trovato bene"

La ricostruzione dell'episodio con Oliveira

Oliveira ha rallentato Bastianini nel finale del Q1, pregiudicando al pilota italiano l'ingresso in Q2. Il portoghese ha rallentato tra curva 9 e curva 10 durante il giro lanciato di Enea, costretto a cambiare traiettoria, come raccontato nel nostro Sky Tech da Mauro Sanchini. Per Oliveira, dopo le qualifiche, è arrivata anche la penalizzazione da parte dei commissari: 3 posizioni in griglia e un long lap penalty per essere andato troppo lentamente in pista e aver anche provato la partenza in maniera non corretta. Domenica in gara scatterà in 24^ e ultima posizione.