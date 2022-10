Scocca l'ora del GP Australia, terz'ultima gara della stagione in diretta dalle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. In pole c'è Martin (Ducati Pramac), che scatterà in prima fila davanti a Marc Marquez (Honda) e Bagnaia (Ducati ufficiale). Pecco cerca il sorpasso Mondiale su Quartararo: il francese partirà 5°, dietro all'altro rivale per il titolo Aleix Espargaró. In Moto3 successo di Guevara, che conquista il titolo con due gare di anticipo. In Moto2 vittoria di Lopez

LA GRIGLIA DI PARTENZA