9/18 ©Motorsport.com

Certo, tutto è possibile e “gara finisce sotto bandiera a scacchi”, ma è un peccato constatare che in quelle due gare maledette Aleix avrebbe potuto portare a casa almeno una ventina di punti se non più vista anche l'assurda penalizzazione ricevuta e quindi sarebbe stato ancora davvero in gioco. Vedremo, forza Aprilia, credici ancora! Viñales invece continua ad essere - non sempre per colpa sua - quell'eterno altalenare, non sempre per colpa sua, tra il fenomeno e il medio. Serve costanza.