Marquez: "Bagnaia favorito, ma Quartararo reagirà"

Il terzo posto in Australia è stata un’iniezione di fiducia. Per Marc Marquez e per il team Honda, che quest’anno ha sofferto la mancanza del suo pilota di punta per gran parte della stagione. "La gara in Australia ci ha dato una motivazione extra. Perché quest’anno hanno sofferto anche gli uomini del team. Ma i progressi si erano visti già in Giappone, dove ho fatto la pole position, e poi in Thailandia, dove ho lottato davanti, infine il podio a Phillip Island che significa tanto in vista del prossimo anno. Stiamo tornando”. Ritroveremo Marc competitivo anche a Sepang? "Questo circuito mi piace, ma abbiamo anche delle novità da provare, quelle che in Australia non ho verificato del tutto perché poi ci siamo concentrati sulla gara. Per esempio le alette e alcune gomme. Non abbiamo abbastanza tempo davanti e dobbiamo sfruttare il weekend di gara. Sepang rappresenta l’ultima possibilità prima di Valencia, dove dobbiamo arrivare preparati per il test dopo gara". Alla luce della sua prestazione in Australia viene da chiedersi quanto Marquez sia migliorato dopo il rientro in gara ad Aragon. "In Thailandia avevo bisogno di riposarmi dopo ogni turno, ma in Australia stavo già meglio. Il recupero muscolare adesso è più veloce. Certo, questa pista è sfidante per il caldo, ma siamo pronti a lottare". Tutti si domandano se Marquez tornerà ai livelli di una volta, prima dell’incidente di due anni fa in Spagna e delle quattro operazioni al braccio destro affrontate nel frattempo. "Di sicuro migliorerò il prossimo inverno. Oggi ho dei punti più forti e altri che mi danno filo da torcere. Sfrutto l’esperienza per capire meglio il weekend di gara e come trarre vantaggio da ogni situazione. Ma solo nella pausa invernale potrò capire se sono già al massimo oppure se ho ancora margine di miglioramento". Infine una battuta sul titolo conteso tra Bagnaia e Quartararo, con il pilota Ducati che ha a disposizione il primo match point in Malesia: "Bagnaia ha buone chance di vincere il Mondiale già qui a Sepang, sicuramente è l'ultima opportunità per Quartararo: Fabio deve reagire da campione, lui reagirà. Sarà bello vedere cosa faranno Bagnaia e Quartararo in tutto il weekend, soprattutto Fabio, che prenderà dei veri rischi se vuole avere una chance di vincere il titolo a Valencia. Quello che ha fatto Quartararo è incredibile, quando si trova in testa alla gara va in fuga, ma se si trova nel gruppo a lottare con le Ducati è svantaggiato. Fabio deve tornare a fare quello che ha fatto nella prima parte di stagione, ma anche Bagnaia ha fatto un'ottima seconda parte di stagione, quindi entrambi meritano questo titolo".