Fabio Quartararo (Yamaha): "Sono in una posizione in cui non ho bisogno di pensare ad altro, se non a dare il meglio, devo spingere al limite. Adesso devo ragionare con una mentalità diversa, mi approccerò a questo Gran Premio con un umore diverso. Non si tratta di pressione, semplicemente sento di non avere niente da perdere in questo momento, mi approccerò alla gara portandomi al limite già dall'inizio del weekend, è arrivato il momento di provare a fare dei miglioramenti delle moto in alcune aree, questa sarà la differenza con gli altri Gran Premi"