MotoGp

Doppietta Ducati nelle qualifiche in Malesia: Martin (Pramac) firma una pole record con 1:57.790, seguito da Bastianini (Gresini Racing). Marc Marquez completa la prima fila. Focus sulla lotta per il Mondiale: 9° Bagnaia, 10° Aleix Espargaró, 12° Quartararo. Pecco cade nel Q2, ma il francese non ne approfitta: commette un grave errore nell'ultimo giro e prende la bandiera a scacchi. La gara domani alle 9 (ora italiana) in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE