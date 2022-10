Giro 17

Bagnaia leggermente scomposto nella fase di ingresso in curva, ha già commesso un'altra volta questo errore nel precedente giro, ma per fortuna riesce a mantenere la prima posizione a +0.296 da Bastianini. Quartararo è in terza posizione a un secondo e mezzo da Enea: in questo momento Pecco non sarebbe campione del mondo per due punti