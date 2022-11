A Valencia si decide il Mondiale 2022. A Bagnaia basta guadagnare altri due punti su Quartararo per conquistare il titolo nell'appuntamento finale della stagione. Il francese per provare a confermarsi campione del mondo è costretto a vincere il GP e allo stesso tempo a sperare che Pecco faccia peggio di un 14° posto. La gara della MotoGP è in diretta domenica 6 novembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO SE... Condividi

Il Motomondiale sbarca a Valencia per l’ultimo e decisivo appuntamento della stagione 2022. Da giovedì 3 a domenica 6 novembre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW per il Gran Premio della Comunità Valenciana. Un finale di campionato tra i più combattuti degli ultimi anni, con il ducatista italiano Francesco Bagnaia a soli due punti dal titolo iridato e Fabio Quartararo che proverà fino alla fine a riconfermarsi campione del mondo. Giochi ancora aperti anche in Moto2, con la sfida tra il leader Augusto Fernandez e Ai Ogura.

Programmazione speciale per l'ultima gara L’appuntamento da non perdere è per domenica 6 novembre alle 14, in diretta dal Circuito Ricardo Tormo, con la gara della MotoGP (Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.20) su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW (in differita su TV8 e disponibile on demand). Guido Meda e Mauro Sanchini commenteranno l’ultimo capitolo della sfida al vertice. Ampio spazio alle celebrazioni post gara con “Zona Rossa”, live dal paddock e dai box, e con “Race Anatomy”, con le interviste ai protagonisti e le analisi dei momenti decisivi della gara e della stagione. Alle 21, appuntamento speciale con il “Galà del Motomondiale”, cerimonia di chiusura della stagione che culminerà con la premiazione dei piloti e dei team campioni del mondo delle tre classi.

Lo speciale "Ducati MotoGP Experience" Venerdì 4 novembre alle 16.45, da non perdere lo speciale "Ducati MotoGP Experience", appuntamento esclusivo con Guido Meda che scende in pista a Misano in sella alla Ducati Desmosedici GP 2022 di Bagnaia e Miller, accompagnato da un altro pilota e tester della Ducati: Michele Pirro. Un racconto adrenalinico ed emozionante alla scoperta dei segreti del bolide di Borgo Panigale, protagonista indiscusso della stagione che ha consegnato il titolo costruttori alla Ducati per il terzo anno consecutivo.

Il GP Valencia LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Giovedì 3 novembre Ore 14.15: Paddock Pass Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP Ore 19.15: Racebook Venerdì 4 novembre Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP Ore 10.50: prove libere 1 Moto2 Ore 11.50: Paddock Live Ore 13: Paddock Live Ore 13.10: prove libere 2 Moto3 Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP Ore 15.05: prove libere 2 Moto2 Ore 16: Paddock Live Show Ore 16.30: Talent Time Ore 16.45: Ducati MotoGP Experience Ore 20.15: Ducati MotoGP Experience Sabato 5 novembre Ore 8.55: prove libere 3 Moto3 Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP Ore 10.50: prove libere 3 Moto2 Ore 11.50: Paddock Live Ore 12.15: Paddock Live Ore 12.30: qualifiche Moto3 Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP Ore 14.10: qualifiche MotoGP (differita su TV8) Ore 15.10: qualifiche Moto2 Ore 16: Paddock Live Show Ore 16.30: Talent Time Ore 17: conferenza stampa qualifiche Ore 17.30: Ducati MotoGP Experience Ore 22: Ducati MotoGP Experience Domenica 6 novembre Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 10.30: Paddock Live Ore 11: gara Moto3 Ore 12: Paddock Live Ore 12.20: gara Moto2 Ore 13.15: Paddock Live Ore 13.30: Grid Ore 14: gara MotoGP (differita su TV8) Ore 15: Zona Rossa Ore 17: Race Anatomy MotoGP Ore 21: Galà del Motomondiale