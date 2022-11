Ducati MotoGP Experience, lo speciale con Guido Meda e Michele Pirro

Venerdì 4 novembre alle 16:45, da non perdere lo speciale "Ducati MotoGP Experience", appuntamento esclusivo con Guido Meda che scende in pista a Misano in sella alla Ducati Desmosedici GP 2022 di Bagnaia e Miller, accompagnato dal tester della Ducati, Michele Pirro. Un racconto adrenalinico ed emozionante alla scoperta dei segreti del bolide di Borgo Panigale, protagonista indiscusso della stagione che ha consegnato il titolo costruttori alla Ducati per il terzo anno consecutivo

GP VALENCIA, GUIDA TV