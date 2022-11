In corso la prima sessione di prove a Valencia, dove domenica si assegnerà il titolo. Libere 2 alle 14:10. Rossi atteso in circuito per seguire Bagnaia da vicino. A Pecco basta guadagnare altri due punti per conquistare il Mondiale. Quartararo per provare a confermarsi campione è costretto a vincere il GP e a sperare che il pilota Ducati faccia peggio di un 14° posto. La gara della MotoGP è in diretta il 6 novembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO SE...