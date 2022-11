Bagnaia e Quartararo, uno accanto all'altro nella sala stampa di Valencia per l'ultima conferenza del 2022 in corso in questo momento (in diretta su Sky Sport MotoGP). Al pilota Ducati basta guadagnare altri due punti su Fabio per conquistare il titolo. Il francese per provare a confermarsi campione del mondo è costretto a vincere il GP e a sperare che Pecco faccia peggio di un 14° posto. La gara è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

