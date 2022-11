Siparietto alla fine delle Libere 2 a Valencia tra Alex Rins e Marc Marquez: lo spagnolo della Suzuki ha inavvertitamente tamponato il connazionale della Honda, fermo a centro pista per le consuete prove di partenza. Divertente la risposta del pilota di Cervera, che si è girato verso il collega e scherzosamente l'ha avvertito con un gesto eloquente: "Guarda che ti tengo d'occhio...". GP Valencia domenica 6 novembre in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PROVE LIBERE