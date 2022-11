Pole di Jorge Martin (Pramac) a Valencia con il tempo di 1:29.621. In prima fila scatteranno anche Marc Marquez (Honda) e Jack Miller (Ducati). Quarto posto per Fabio Quartararo su Yamaha, davanti ad Alex Rins (Suzuki) e Maverick Vinales (Aprilia). Pecco Bagnaia (8°) partirà quattro caselle indietro rispetto al rivale per il titolo, alle spalle di Brad Binder (KTM) e davanti a Zarco (Pramac) e Aleix Espargaró (Aprilia). Solo 13° Bastianini, ancora più staccato Bezzecchi: è 18°

FOTO. ROSSI E' ARRIVATO A VALENCIA