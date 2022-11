Quartararo ha iniziato al top la settimana di Valencia, firmando il miglior tempo nel venerdì di prove libere: "Mi sono divertito, sul passo sono molto contento, abbiamo ancora margine per crescere. Sinceramente non penso di poter fare la pole: chiudere tra il 3° e il 6° posto in qualifica potrebbe essere molto importante". La gara della MotoGP è in diretta domenica 6 novembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

