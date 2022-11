Nella classifica combinata, al termine delle Libere 3 a Valencia, ci sono 3 Desmosedici nelle prime 4 posizioni: il più veloce è Miller (Ducati factory), seguito da Zarco (Ducati Pramac) e Binder (KTM), il migliore italiano è Marini al 4° posto (Ducati Mooney VR46). Focus sulla lotta per il titolo: Quartararo chiude 5° con 1:30.231, Bagnaia è 9° con 1:30.324 (entrambi in Q2). Giù Bezzecchi (18°), la moto va in fiamme. La gara della top class domani alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW