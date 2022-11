Il pilota italiano della Ducati, leader del Mondiale, parte dall'ottavo posto in griglia, mentre il francese della Yamaha dal quarto. Con l'analisi di Mauro Sanchini, ecco cosa attenderci dai due pretendenti al titolo nella gara di Valencia. Domenica GP alle 14 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

