Il pilota italiano finisce a terra in curva 7, la moto (Ducati Mooney VR46) vola sulla ghiaia e poi va in fiamme. Estintori e bandiera rossa, nessuna conseguenza per Marco. La sessione è ripresa dopo qualche minuto, successivamente cadute anche per Binder, Nakagami, Vinales e ancora Bezzecchi (curva 6). Tutto il decisivo weekend di Valencia è live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW