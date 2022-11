Marc Marquez euforico dopo il 2° posto nelle qualifiche, tanto da fare un simpatico balletto subito dopo la fine della sessione: "Non potendo cantare, ho ballato di gioia. In gara punto al podio, voglio fare vedere che il pilota è ancora veloce. Lavorerò quest'inverno per essere pronto nel 2023". Gara in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Con un giro al limite, Marc Marquez conquista il 2° posto alle spalle di Martin nelle qualifiche del GP di Valencia. "Sono irriverente è vero, dietro ci sono tante cose. Qualcosa si può dire, qualcosa invece no. Lo faccio per me, anche se l'ho visto già in Australia e in Malesia, l'ho ripetuto oggi. Voglio far vedere che c'è la velocità e si può andare forte e che c'è anche la velocità del pilota. Lavorerò quest'inverno per essere pronto nel 2023".