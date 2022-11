Martin (Pramac) conquista la pole del GP Valencia davanti a Marc Marquez (Honda) e Miller (Ducati factory). Domani Bagnaia e Quartararo si giocheranno il titolo nell'ultima gara: Fabio scatterà 4° (in seconda fila), Pecco partirà 8° (in terza fila). Al torinese bastano due punti per diventare campione. Il francese è costretto a vincere, sperando che Bagnaia faccia peggio del 14° posto. La gara in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

