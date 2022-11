Massimo dei voti per Pecco Bagnaia, che a Valencia si è laureato campione del mondo di MotoGP. Onore alle armi per lo sconfitto Quartararo: 9. Rimpianto per Suzuki, che lascia con una vittoria. Male Aprilia e Honda. Di seguito voti e pagelle di Paolo Beltramo dopo uno storico GP Valencia

LO SPECIALE BAGNAIA CAMPIONE!