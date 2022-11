Si è già girato a Valencia per il warm up in vista dell'ultimo appuntamento che deciderà il Mondiale. Johann Zarco davanti a tutti in 1'30''885, poi Marc Marquez e Miller. Così i duellanti per il titolo: Bagnaia è nono, Quartararo alle sue spalle è undicesimo, entrambi con un buon passo gara. Il GP alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP VALENCIA, LA GRIGLIA DI PARTENZA