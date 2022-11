Nei test di Valencia esordirà in pista con la Ducati ufficiale, ma intanto Enea Bastianini si è concesso la prima uscita nel paddock vestito di rosso, il colore simbolo del team di Borgo Panigale: "Fa strano, non sapevo se mi avrebbe donato ma devo dire che mi piace: sono molto emozionato, voglio approcciare questa nuova avventura al meglio", ha spiegato ai microfoni di Sandro Donato Grosso. Test di Valencia in diretta martedì 8 novembre dalle 9.30 alle 17.30 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW