In corso i primi del test del 2023 a Valencia, dove domenica scorsa Bagnaia ha festeggiato la conquista del Mondiale. Grande curiosità per l'esordio di Enea Bastianini nel team ufficiale Ducati, Quartararo si aspetta novità tecniche da Yamaha per colmare il gap con Borgo Panigale, la Honda accoglie Mir, in KTM occhi puntati sul nuovo "acquisto" Miller. I test sono in diretta fino 17.30 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

