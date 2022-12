Bagnaia: "Ora devo pensare a un sogno più grande"

Trovare un sogno più grande, da inseguire in futuro. È il cammino tracciato da Pecco Bagnaia, premiato a Rimini ai FIM Awards con la medaglia d'oro dedicata a tutti gli iridati della stagione nelle varie categorie motociclistiche. Un premio già vinto nel 2018 dopo il titolo in Moto2, ma stavolta per Pecco ha un sapore diverso: "È molto emozionante, mi riempie d'orgoglio perché è il massimo possibile per noi piloti. Arrivare in MotoGP e vincere il titolo era un sogno, farlo con la Ducati è la ciliegina sulla torta. Adesso dovrò pensare a un altro sogno, più grande". Nuovi traguardi da raggiungere per Bagnaia nel 2023, ma sempre con la fiducia e la consapevolezza delle proprie abilità: "La consapevolezza dà serenità - aggiunge - Bisognerà dimostrare che abbiamo imparato dagli errori di questa stagione e partire da un punto più alto. Dobbiamo restare tranquilli, perché sappiamo che lavorando bene e dando il massimo riusciamo a ottenere grandi risultati".