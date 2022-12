FIM Awards 2022, la premiazione in LIVE STREAMING

La Federazione internazionale di Motociclismo premia i suoi campioni: a Rimini è il giorno dei FIM Awards 2022, la cerimonia in cui verranno consegnati i premi a tutti gli iridati della stagione appena conclusa nelle varie discipline motoristiche a due ruote. Presenti tra gli altri il campione del mondo MotoGP, Pecco Bagnaia, e quello della Superbike, Alvaro Bautista. Atteso anche Valentino Rossi, che riceverà un riconoscimento alla carriera. Il galà è in diretta dalle 22 in streaming su SkySport.it (vedi sotto)