La MotoGP ha pubblicato sul proprio sito una selezione delle 10 foto più adrenaliniche della stagione 2022 nella classe regina. Traiettorie, pennellate, incidenti, rischi e tanto altro in un Mondiale che ha visto trionfare Pecco Bagnaia, autore di una splendida rimonta in classifica su Fabio Quartararo: entrambi sono protagonisti anche in questi scatti

