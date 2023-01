Ormai ci siamo, la Ducati ufficiale che scenderà in pista nel 2023 è pronta a essere svelata. Domani, lunedì 23 gennaio, il team campione del mondo piloti e costruttori toglierà i veli alla Desmosedici in un evento show nel suggestivo scenario di Madonna di Campiglio. La nuova moto di Pecco Bagnaia (c'è grande curiosità anche per sapere il numero scelto dal torinese, che non ha ancora deciso se optare per l'1 o proseguire col suo storico 63) ed Enea Bastianini sarà presentata in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) a partire dalle 10.30 e in streaming su NOW e su skysport.it. Inoltre ci saranno collegamenti, interviste e commenti su Sky Sport 24 per analizzare la nuova "creatura" di Borgo Panigale. Una giornata entusiasmante per tutti gli appassionati, da vivere come sempre sui nostri canali.