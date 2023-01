Il team Gresini ha presentato la livrea della Desmosedici affidata ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio per il 2023: la nuova moto presenta un tocco di rosso in più rispetto al passato: al colore simbolo della Ducati è abbinato un azzurro lucido, leggermente perlato. "E' un giorno speciale, vogliamo essere pronti per la prima gara: sarà importante partire bene", il commento di Marquez. "L'obiettivo è essere sempre in top 10, ma possiamo puntare anche alla top 5: siamo carichi", le parole di Di Giannantonio