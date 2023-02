Rinaldi a sorpresa è il più veloce nella prima giornata di test per la Superbike a Portimao. Il pilota Ducati Aruba ha precedeuto tutti con 1:39.639, ad appena 29 centesimi dal record della pista firmato Rea. Il 6 volte vincitore del titolo si è dovuto "accontentare" della seconda posizione, mentre il campione del mondo in carica Bautista ha chiuso 3°. I primi tre piloti sono racchiusi in appena 68 millesimi

LE FOTO DELLA NUOVA DUCATI ARUBA