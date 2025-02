Parte alla grande Bulega: in mattinata ha girato 1’29”454, nel pomeriggio si è migliorato con un 1’28”765° a due decimi circa dal record della pista (che lui stesso detiene dallo scorso anno). Staccati di mezzo secondo Iannone e Razgatlioglu caduto nella prima parte dei test. Petrucci quarto davanti a Bautista, Lowes e Locatelli. Rea a terra: fratture multiple alla caviglia sinistra e niente primo round del Mondiale

A Phillp Island test della Superbike nel segno di Niccolò Bulega . E' stato lui il più veloce sul tracciato australiano che nel weekend ospiterà anche il primo round del Mondiale. Bulega in mattinata ha girato 1'29''454, mentre nel pomeriggio si è migliorato con un 1'2''765 , a due decimi circa dal record della pista (che lui stesso detiene dallo scorso anno in (1’28”564). La pista di Phillip Island si conferma particolarmente adatta al pilota di Aruba che ha chiuso staccando di mezzo secondo Andrea Iannone e Toprak Razgatlioglu.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Il volo di Toprak e quello di Rea

Il turco è finito a terra nella prima parte dei test con uno spettacolare high-side per fortuna senza conseguenze. Caduta anche per Jonathan Rea, ma per lui conseguenze ben più pesanti: fratture multiple alla caviglia sinistra e niente primo round del campionato. Tornando alla classifica di giornata, Petrucci quarto davanti a Bautista, Lowes e Locatelli. Si torna a girare domani, ma occhio al meteo che al momento promette pioggia.