Nella stagione 2025 la Ducati userà la versione precedente del motore, ovvero il motore della Desmosedici GP24 (e non con quello sviluppato per la GP25). È questa la decisione presa dopo i test invernali e confermata direttamente da Luigi Dall’Igna attraverso un lungo post su Linkedin. Si tratta di un'analisi in cui il Direttore Generale di Ducati Corse spiega quali evoluzioni saranno applicate da subito e quali invece saranno nuovamente rivalutate: "Dopo Barcellona, Malesia e Thailandia possiamo certamente essere soddisfatti dei risultati di velocità mostrati nelle sessioni di test. L'obiettivo che ci eravamo posti, così come la filosofia da applicare, erano chiare e condivise con i nostri piloti: soltanto ciò che fosse stato evidentemente migliore rispetto alla versione 2024 della moto sarebbe stato applicato da subito, fin dalla prima gara. Il resto sarebbe stato valutato con calma, migliorato e applicato nel corso della stagione, che si preannuncia più lunga che mai. Non è un concetto facile da spiegare, ma non tutte le evoluzioni hanno soltanto aspetti positivi. La maggior parte delle evoluzioni, infatti, ha sia vantaggi sia svantaggi e, in base alla pista o alle condizioni oggettive, uno potrebbe prevalere sugli altri. Il lavoro da fare durante i test è quindi giudicare se una soluzione provata su pochi circuiti e magari spesso in condizioni di grip molto particolari possa essere migliorata complessivamente, almeno sugli otto-dieci tracciati su cui si snoderà l’inizio della stagione. Per quanto riguarda il motore 2025, già a Barcellona era chiaro che, seppur vantaggioso in termini di prestazioni e facilità di guida, aveva una gestione del freno motore più complicata. Eravamo quindi già in parte preparati a confermare la versione 2024 e tutto era pronto per quella scelta".