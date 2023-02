La MotoGP torna in pista nel 2023 con i test ufficiali di Sepang, in programma da venerdì 10 a domenica 12 febbraio. Per la prima volta vedremo le nuove moto del prossimo Mondiale, con tante novità da provare. Dalla carena Ducati al motore della Yamaha, passando per il cupolino Aprilia: ecco su cosa si concentrerà il lavoro di ogni team. Sarà possibile seguire i test con gli aggiornamenti di Sky Sport 24 e sul web con il liveblog di skysport.it

testo a cura di Antonio Boselli

TEST SEPANG, LA GUIDA TV SU SKY