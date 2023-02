Dopo lo Shakedown che ha visto scendere in pista i collaudatori dal 5 al 7 febbraio, a Sepang i team MotoGP iniziano a fare sul serio in vista della prossima stagione. Da venerdì 10 febbraio a domenica 12 il circuito malese ospiterà i test ufficiali, a cui prenderanno parte tutti i piloti che vedremo in griglia nel 2023 nella classe regina. Si tratta di un primo antipasto in vista del nuovo Mondiale, che inizierà a Portimao, in Portogallo, il prossimo 26 marzo. Occhi puntati sul campione del mondo Pecco Bagnaia, che sfoggerà per la prima volta il numero 1 sul cupolino, scelto al posto dello storico 63 per celebrare il titolo conquistato nel 2022. Il ducatista proverà alcune novità introdotte dalla casa di Borgo Panigale e inizierà a confrontare i suoi tempi con quelli del compagno di squadra, Enea Bastianini, e del vicecampione del mondo, Fabio Quartararo su Yamaha: per il francese, in particolare, sarà interessante testare i progressi del nuovo motore della M1 dopo le prime, positive, impressioni registrate da Cal Crutchlow durante la tre giorni di Shakedown. Ma sarà un primo giorno di scuola un po' per tutti, in particolare per chi ha cambiato box: da Jack Miller, passato in KTM, a Joan Mir su Honda, da Alex Rins (Honda LCR) ad Alex Marquez, entrato nella grande famiglia Ducati con il team Gresini. Senza dimenticare il neonato team satellite Aprilia WithU RNF con Miguel Oliveira e Raul Fernandez e l'altra novità del 2023, rappresentata dal team GasGas formato da Pol Espargaró e dal rookie Augusto Fernandez. Tra l'altro il campione del mondo in carica della Moto2 si è già scaldato durante lo Shakedown test con i collaudatori, per prendere più confidenza con la MotoGP e portarsi avanti con il lavoro.