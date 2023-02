Due speciali da non perdere su Sky: "Dakar 20.23" e "Caccia al Campione"

Nel weekend 11-12 febbraio, Sky vi regala due speciali da non perdere per gli appassionati dei motori: "Dakar 20.23 – La sfida", docufilm sul rally più bello del mondo, e "2022 – Caccia al Campione", il racconto dell'ultimo Mondiale della MotoGP attraverso le parole dei protagonisti

Non solo i test della MotoGP da Sepang. Questo weekend sui canali Sky sarà possibile assistere ai primi passaggi di due speciali da non perdere riguardo il mondo dei motori. Si tratta di "Dakar 20.23 – La sfida" , docufilm sull’edizione appena conclusa del rally più suggestivo in assoluto. Da seguire anche "2022 – Caccia al Campione" , il racconto dell’ultima stagione della MotoGP attraverso le parole dei protagonisti.

Dakar 20.23 – La sfida

Dalla Toyota dominatrice con Nasser Al-Attiyah ai piloti privati delle moto che hanno appassionato gli italiani nei primi quindici giorni dell'anno. Tanti gli spunti tecnici, ma soprattutto umani, tratti dal rally più affascinante e duro del mondo. "Dakar 20.23 – La sfida" è il docufilm di 52 minuti in onda per la prima volta sabato 11 febbraio alle 17:15 su Sky Sport Arena (canale 204). Repliche alle 18:30 e alle 24:30 su Sky Sport MotoGP (canale 208). Domenica 12 febbraio lo speciale sarà riproposto alle 12:30 e alle 23:00 su Sky Sport MotoGP (canale 208). Un approfondimento nel quale si intrecciano le storie dei protagonisti che nel corso di questa edizione si sono dovuti confrontare sia con l'Empty Quarter (la distesa di dune più grande del mondo, al confine con gli Emirati Arabi) sia con il maltempo che ha reso la competizione una delle più difficili di sempre. Spazio a tutti gli italiani, oltre a una serie di interviste esclusive tra cui quella a Carlos Sainz Jr (pilota Ferrari), che ha seguito dell'elicottero suo padre impegnato con l'Audi. Il conduttore Sandro Donato Grosso e il regista Claudio Cavilotti hanno voluto riproporre il meglio dell'evento, usando la chiave della "prospettiva" che mai come in questo caso ha generato una visione trasversale e unica per gli appassionati.