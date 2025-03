Dominio di Dixon nelle pre-qualifiche di Austin, alle sue spalle un ritrovato Arbolino. Vola direttamente al Q2 anche Vietti (5°), mentre Gonzalez - leader del Mondiale di Moto2 - scivola e chiude in 26^ posizione. Sabato le qualifiche dalle 19.40, domenica la gara alle 19.15: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Joe Dixon , primo con un ritmo impressionate. L'inglese, che sul bagnato evidentemente si trova a suo agio, ha tenuto il pallino delle pre-qualifiche per quasi tutto il turno (con una breve eccezione di Lopez all’inizio), ritoccando più volte il suo cronologico, martellando giri su giri, con un passo che deve impensierire i suoi avversari in vista di qualifica e gara. Se le condizioni restano immutate al momento lui è il favorito. Alle sue spalle spicca però Tony Arbolino che tra alti e bassi ogni tanto si ricorda di essere un pilota di talento. Terzo Lopez che porta a tre le Boscoscuro ai primi posti. Il telaio italiano migliora di gara in gara.

Anche Vietti al Q2, Gonzalez è 26°

Il primo delle Kalex è il debuttante Holgado, capace di mettersi dietro il pur bravo Celestino Vietti, comunque costantemente tra i migliori per tutto il turno. Canet si è piazzato in zona sicurezza, col decimo tempo, ma le sorpresa, in negativo, è Gonzalez: il leader del mondiale, scivolato, ha perso confidenza e ha chiuso 26°, staccato di quasi 4 secondi da Dixon. Davanti a lui David Alonso, il campione indiscusso della Moto3, per ora distante dalle attese (il salto dalla classe minore non è mai scontato, nemmeno per un talento come lui). In Q2 va diretto invece Marco Ramirez, quarto in campionato.