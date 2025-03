Super venerdì di Bertelle a Austin: il pilota veneto è stato il migliore in una pista complicatissima da affrontare a causa della pioggia. Direttamente al Q2 anche Rueda, leader del Mondiale di Moto3, Rossi e Lunetta. Sabato le qualifiche dalle 18.45, domenica la gara alle 18: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Nel diluvio di Austin, emerge Matteo Bertelle. Suo il primo tempo che significa accesso diretto alla Q2 e una buona carta da giocarsi tra qualifiche e gara. Il pilota di Level Up ha fatto un capolavoro nel complicato circuito texano e in condizioni difficilissime. S’è messo alle spalle Matteo Quiles, un rookie da tenere d’occhio (seguito anche da Marquez) preso in squadra da Aspar, uno dei migliori talent scout della categoria. Bertelle ha difeso il primato per tutto il turno, rintuzzando ogni tentativo dei suoi avversari di soffiargli la prima posizione. Veloce in prova, può migliorare in gara, ma intanto occupa la quarta posizione in campionato. “Mi sento bene anche a girare da solo, non devo però farmi fregare la domenica...”, il suo commento.