Se fosse per Luca Marini la MotoGP potrebbe già scendere in pista a Portimao per la prima gara del 2023 (che invece si disputerà il 26 marzo): "Siamo già pronti - ha detto il pilota Mooney VR46 dopo aver realizzato il miglior tempo nell'ultima giornata di test a Sepang -. Dall'inizio abbiamo iniziato a costruire la performance di oggi e poi è andata molto bene anche la simulazione della Sprint Race". E alla fine, per festeggiare, si è pure mangiato un gelato al cioccolato...

TEST MOTOGP, I TEMPI DELLA 3^ GIORNATA