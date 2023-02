Marc Marquez: "Proverò a lottare per il Mondiale"

Le dichiarazioni di Marc Marquez rilasciate a Sky Sport a margine della presentazione della nuova livrea della Honda: "I colori non cambiano, ma tecnicamente è una moto un po' diversa. Fisicamente sto meglio dopo tre anni difficili. Ogni weekend mi sento un po' meglio, l’obiettivo è lavorare con HRC per creare un team competitivo, sia per me sia per Mir, in modo da provare a lottare per il Mondiale"

LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA HONDA